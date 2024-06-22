Партию новых танков германская армия получит к 2030-му году.

ФРГ продолжает вкладывать огромные деньги в собственную оборону и модернизацию Вооруженных сил (Бундесвер). На этот раз правительство Германии планирует закупить у компании KNDS 105 танков Leopard 2A8 на сумму в 2,93 миллиарда евро. После чего приобретенные машины отправятся в Литву для усиления развертываемой там бригады, которая станет одним из элементов обороны НАТО в регионе.

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В настоящий момент на вооружении Бундесвера находится до 260 танков разных модификаций, что меньше, чем, например у России боевых вертолетов. Полученные 105 машин увеличат бронетанковые силы ФРГ на треть и станут основой танкового кулака Германии, но при этом отправятся на усиление передовых форпостов НАТО в Восточной Европе. Что интересно, средства на закупку такого количества танков будут взяты не из 100 миллиардной кубышки на черный день, а методом выдачи правительством обязательств. Партию новых танков германская армия получит всего-то к 2030-му году, но нигде не уточняется, что это будут новые машины, а не глубокая модернизация уже имеющихся.

Стоит отметить, что модификация A8 на настоящий момент является последней серийной и имеет лучшую защищенность и усиленное вооружение по сравнению с версией A7+. Однако это сказалось на массе боевой машины и привело к снижению маневренности. С другой стороны, в условиях Литвы от «Леопарда» потребуется просто стоять на месте и отстреливать «наступающие орды российских танков». Для проведения штурмовых действий немецкая кошка по-прежнему приспособлена слабо и опыт СВО пока никак не сказался на развитии бронетехники в Германии.