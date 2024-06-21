Сервис должен стать аналогом Google Classroom.

VK вкладывает большие деньги, чтобы запустить новый сервис для репетиторов и учеников. Этот сервис, похожий на Google Classroom, поможет учиться онлайн. Он будет использовать уже существующие инструменты от Mail.ru, такие как календарь и облачное хранилище, и добавит к ним связь через VK. Сервис обещает упростить жизнь репетиторам и их ученикам, позволяя легко организовывать занятия и делиться материалами.

Сумма, которую VK готова вложить в проект, достигает 300 млн рублей. Эти деньги пойдут на разработку и запуск платформы. Сервис будет зарабатывать на подписках. У VK уже есть опыт в области онлайн-образования: компания владеет несколькими образовательными платформами, включая «Учи.ру» и «Тетрика».

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Рынок онлайн-образования в России растет. В прошлом году он вырос на 32%, достигнув 119 млрд рублей. Эксперты говорят, что спрос на такое обучение остается высоким после пандемии. VK имеет все шансы занять свое место на этом рынке, благодаря большой аудитории и возможности предложить что-то новое.

Однако есть и проблемы. Одна из главных — нехватка квалифицированных репетиторов. Это может стать серьезным препятствием для развития нового сервиса. Конкуренция за хороших учителей уже сейчас велика, и новому сервису придется найти способ привлечь их на свою платформу.

В общем, VK делает большую ставку на образование онлайн. Если компании удастся решить проблему с репетиторами и предложить удобный и полезный сервис, это может стать большим шагом вперед не только для VK, но и для всего рынка онлайн-образования в России.