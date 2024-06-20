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g1tarist
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
Дата вступления требования в силу - 30 июня.

Китайская компания Zeekr, производящая премиальные электромобили, объявила о запрете продаж своих авто в России с конца июня. Об этом стало известно из письма, отправленного китайскими производителями российским дилерам. В письме не указаны причины такого решения, а также не говорится о возможных штрафах за нарушение запрета.

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Ранее уже сообщалось о прекращении массовых поставок электрокаров Zeekr в Россию. Похожие меры принял и другой китайский бренд Avatr, который теперь отправляет машины в Россию только для частного пользования. Тем не менее, продавцы утверждают, что уже импортированных электромобилей должно хватить на несколько месяцев.

В прошлом году компания Voyah также запретила "серую" поставку своих обновленных кроссоверов Free в Россию, объясняя это тем, что в РФ эти автомобили не смогут полноценно функционировать. Однако в случае с Zeekr такое объяснение не подходит, поскольку этот бренд и так не продавал свои машины в России официально.

Эксперты предполагают, что решение Zeekr может быть связано с опасением вторичных санкций со стороны стран Запада. Компания, владеющая Zeekr, также контролирует другие известные автомобильные бренды, включая Volvo, Lotus и Smart, и, по всей видимости, не хочет рисковать их положением на международном рынке.

Есть предположение, что такие ограничения могут быть направлены на стимулирование продаж через белорусских дилеров, где продажи Zeekr осуществляются официально. Однако это лишь догадки, и официальной информации по этому поводу пока нет.

#электромобили #авто #zeekr
Источник: av.by
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