Последние санкции от США нацелены на ограничение IT-услуг в России.

Популярный сервис для рабочего общения Slack объявил о приостановке аккаунтов россиян. Такое решение было принято из-за нового пакета санкций США, которые нацелены на ограничение IT-услуг в России.

Санкции были введены 12 июня этого года. Всем пользователям из РФ уже отправили в личку сообщение о том, что их учетные записи будут приостановлены через 30 дней после получения письма. В этом же сообщении Slack извиняется и говорят, что компания обязана следовать американским, европейским и другим международным законам. Особенно, что касается санкций и экспортного контроля. Эти законы включают в себя запрет на предоставление России различных IT-услуг и программного обеспечения.

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Согласно новому пакету санкций США, теперь запрещено предоставлять в Россию услуги, связанные с IT-консультациями и облачными технологиями. Также нельзя заниматься поддержкой IT-инфраструктуры РФ и программного обеспечения, используемого в производстве.

Однако, несмотря на эти ограничения, Минфин США подчеркивает, что поддержка в сфере интернет-сервисов, гуманитарных проектов и телекоммуникаций продолжится.

Это решение Slack является частью более широкой международной реакции на политическую ситуацию, и компания подчеркивает свою приверженность соблюдению международных законов и регуляций.