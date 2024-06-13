Российские военные корабли прошли в 25 – 30 милях от побережья Флориды.

Многочисленные военные эксперты в США в срочном порядке начали перемалывать информацию про российские военные корабли у границ США. Многие считают, что это был демонстративный ход, который должен показать всю серьезность российских заявлений. Кроме того, военные напомнили, что российские субмарины частенько ходят в Северной Атлантике, но это не афишируется. Возникшая истерия связана с демонстративным проходом кораблей ВМФ РФ в 25 – 30 милях от побережья штата Флорида.

В состав прошедшей группы, кроме судов сопровождения, входит фрегат «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань». Флотилия мирно прошла в порт Гаваны и власти Кубы заявили, что на борту российских кораблей нету ядерного оружия. При этом все прекрасно помнят, что и фрегат, и субмарина могут нести на себе гиперзвуковые ракеты «Циркон». Именно этот факт и вызывает прения среди многочисленных экспертов и аналитиков, так как эти ракеты могут нести на себе ядерный заряд большой мощности.

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Одновременно эксперты считают подлетное время «Цирконов» до важных для США военных объектов, так как никто не рассматривает реальность удара по Майами. Тут скорее идут расчеты до крупнейшей военной базы в Соединенных Штатах, которая находится в Атланте. Согласно выкладкам, подлетное время российских ракет составляет всего 110 – 120 секунд и системы ПВО могут банально не успеть среагировать на столь быструю мишень.

Что интересно, некоторые эксперты связывают появление российской флотилии с заявлениями президента РФ Владимира Путина. Российский лидер, мол таким образом отреагировал на разрешение властей США использовать их оружие на территории России. Однако эти заявления остаются на грани домыслов и не несут под собой никакой доказательной базы.