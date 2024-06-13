Размещение переданных Киеву F-16 на западных аэродромах сделают их законной целью для ВС РФ
Если Украина разместит переданные ей истребители F-16 на территории сопредельных стран, то эти аэродромы станут законной целью для ударов ВС РФ. Об этом заявил Андрей Картаполов (глава оборонного комитета в Госдуме РФ), комментируя заявление командующего авиацией ВС ВСУ Сергея Голубцова. Украинский военный высказался, что переданные стране самолеты будут размещаться на Украине, но вот запасные машины и техническое обслуживание будет производиться за пределами страны.
Ранее Украина вовсю рассказывала, что переданные ВС ВСУ истребители американского производства F-16 будут базироваться на аэродромах в Польше и Румынии. На Украине техника будет только садиться на аэродромы подскока и, выполнив поставленную задачу, тут же вернется за пределы страны для хранения и обслуживания. Россия немедленно заявила, что в таком случае такие места хранения тут же попадут в список законных целей и инициатива быстро сошла на нет. А вот теперь Голубцов рассказывает, что за пределами Украины будут храниться запасные машины и проводится текущий ремонт.
«F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах» - высказался Картаполов.
Ранее украинская сторона начала подготовку сразу трех аэродромов для базирования западных самолетов, но по ним регулярно прилетают российские «подарки», и чтобы сохранить дорогостоящую технику Киев начал придумывать хитрые схемы. Однако пока все их инициативы натыкаются на ответные заявления со стороны властей РФ, который дают четко понять к чему такое может привести.
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