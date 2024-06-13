Финляндия ревностно охраняет собственные государственные границы и немедленно направила ноту протеста, как только произошел якобы заход российского самолета на территорию страны. Протест был немедленно направлен в посольство РФ в Хельсинки, где МИД Финляндии потребовал разъяснения о случившемся. Согласно заявлению финской стороны, российский военный самолёт, совершая пролет над нейтральными водами Балтийского моря пересек границу и углубился почти на 2,5 км.

Министерство иностранных дел Финляндии запросило у российского посла разъяснения сложившейся ситуации. Дело в том, что границу пересек не гражданский борт, а один из стратегических бомбардировщиков типа Ту-95МС или даже Ту-22М3. Самолет якобы залетел вглубь Финляндии на 2,5 км и провел там почти 2 минуты реального времени. Ответа со стороны российского дипломатического ведомства в открытых источниках пока нет, поэтому отследить реакцию российских властей невозможно.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства» - сообщают источники.

Согласно открытой информации, минувшим днем российские ВКС проводили плановые полеты над нейтральными водами сразу трех морей: Балтийского, Баренцева и Норвежского. Основанная группа представляла из себя стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС и Су-22М3. На всем протяжении полета их сопровождали различные истребители ВМФ и ВКС РФ, которые осуществляли прикрытие от возможных неприятностей. Финская сторона также не уточнила какой именно самолет проник к ним. Говорят, есть вероятность, что это было что-то большое.