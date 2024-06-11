Отставка рассматривается как «крайняя мера» и не является предпочтительным вариантом.

Макрон принял решение: он распустил Национальное собрание страны и назначил новые выборы. Это решение последовало за неожиданным успехом ультраправой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. До ноября 2022 года эту партию возглавляла Марин Ле Пен. Сегодня в ней лидирует Жордан Барделла. Эта партия опередила другие, включая коалицию "Besoin d'Europe", к которой принадлежит и партия Макрона "Ренессанс".

реклама

Этот шаг Макрона стал ответом на растущее влияние ультраправых, которые, по его словам, "в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой". Президент выразил обеспокоенность по поводу экономического подъема, защиты европейских границ, поддержки аграриев и помощи Украине, которые могут оказаться под угрозой.

Помимо роспуска собрания, Макрон рассматривал возможность своей отставки, называя её "крайней мерой". Однако, как сообщает радиостанция Europe 1, отставка не является предпочтительным вариантом. Вместо этого, президент и его команда видят в роспуске собрания способ подчеркнуть серьезность всей ситуации. Особенно перед грядущими выборами, которые запланированы на 30 июня и 7 июля этого года.

Последний раз подобный шаг, когда президент Франции распускал нижнюю палату парламента, был предпринят в 1997 году Жаком Шираком. Таким образом, Макрон демонстрирует готовность идти на радикальные меры в ответ на политические вызовы.

Также обсуждается возможность "сосуществования" с "Национальным объединением", что может позволить ультраправой партии "потерпеть крах" до следующих президентских выборов в 2027 году. Этот вариант предполагает, что ультраправые должны будут потерять поддержку избирателей, если их политика не оправдает ожиданий.