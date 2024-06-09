Такой анонс сделал сам Павел Дуров.

Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, поделился новостью о скором запуске Mini Apps Store внутри мессенджера. Это стало известно после того, как Microsoft представила своего нового AI-бота Copilot, который теперь доступен пользователям Telegram.

Дуров выразил своё удивление и радость по поводу того, что крупные технологические компании начинают запускать свои приложения именно в Telegram. Он отметил, что Telegram всегда был открыт для разработчиков искусственного интеллекта и не ставит перед пользователями никаких ограничений на использование чат-ботов от других компаний.

реклама

Особенно интересной новинкой станет возможность оплаты цифровых товаров и услуг через новую систему "Звёзды". По словам Дурова, комиссия за использование этой системы будет невысокой (менее 5%), что делает её выгодной как для разработчиков, так и для пользователей. К тому же, Telegram планирует рекламировать ботов и мини-приложения, которые принимают "Звёзды" в качестве оплаты.

Дуров также поделился планами о том, как будут использоваться новые возможности в Mini Apps Store. Например, будет создан специальный раздел для искусственного интеллекта, где будут представлены боты для обработки отзывов клиентов. Также будут рекомендоваться боты, которые помогут пользователям создавать стикеры с помощью Конструктора стикеров Telegram. По словам Дурова, возможности нового Mini Apps Store будут практически безграничны.

Это объявление вызвало большой интерес среди пользователей Telegram, которые с нетерпением ждут появления новых функций в мессенджере.