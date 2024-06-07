Внутренняя валюта Telegram будет называться "Звезды" или, как в оригинале, "Stars".

Telegram ввел новую функциональность — теперь в мессенджере можно расплачиваться "звёздами". Это специальная внутренняя валюта Telegram, которую можно купить прямо в приложении или через PremiumBot. Купленные "звёзды" позволяют пользователям покупать цифровые товары. Это может быть что угодно: от уникальных стикеров до доступа к платному контенту.

В июне Telegram обновил свою платформу для создания ботов, добавив туда возможность принимать платежи. Разработчики, которые создают ботов и мини-приложения, смогут обменивать заработанные "звёзды" на TON Coin — криптовалюту, используемую в экосистеме Telegram. Это делает "звёзды" не просто удобным способом оплаты, но и даёт разработчикам новые возможности для заработка.

реклама

Команда Telegram уверена, что благодаря "звёздам" и удобным платежам, платформа станет ещё популярнее. Ведь теперь у бизнеса есть шанс охватить аудиторию в 900 миллионов пользователей по всему миру.

В будущем у "звёзд" появятся новые функции. Например, пользователи смогут за "звезды" дарить подарки тем, кто создаёт интересный контент в Telegram.