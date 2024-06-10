На Украине вновь появилась фигура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого в феврале нынешнего года заменили на более контролируемого Зеленским Александра Сырского. При этом бывший главнокомандующий должен был отправиться на место службы в роли посла Украины в Великобританию. Однако май закончился, а Залужный так и не уехал жить в Лондон.

Отметим, что в свое время Зеленский весьма сильно опасался Залужного, который по некоторым данным метил на роль лидера Украины. Именно поэтому главкома сначала сняли с занимаемой должности, а затем назначили послом в Англию. До конца мая 2024-го года Залужный должен был собрать вещи и покинуть «свободную и независимую», но что-то пошло не так. При этом напрямую Зеленский не может воздействовать на оппонента, так как за спиной того также стоят влиятельные западные партнеры в лице как минимум главы Пентагона Брауна. Зеленский опасается, что если он надавит на Залужного, то получит по шапке.

Откровенно говоря, положение Владимира Зеленского в качестве президента Украины в настоящий момент крайне шатко. Президентский срок бывшего участника КВН закончился, хотя его признали легитимным на уровне ООН. При этом на Западе всерьез рассматривают фигуру Залужного в качестве главы Украины, а украинский народ видит в бывшем главкоме надежду на светлое будущее.

В свою очередь Зеленский является ставленником Британии и поэтому американцы не могут сильно на него воздействовать. Поэтому Залужный пока не светится, а выжидает удобного момента для старта своей политической карьеры.