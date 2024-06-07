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g1tarist
Источники сообщают про успехи ВС РФ меду селами Новоалександровка и Архангельское
Итого взяли под контроль почти 5 квадратных километров.

Российские войска продолжают забирать у ВСУ контроль над территорией на Авдеевском направлении около ПГТ Очеретино. Дело в том, что российская армия продвигается от города не только в западном, но и северо-западном и северном направлениях, по пути освобождая населённые пункты. В частности, сегодня войска двигаются вглубь села Новоалександровка, чье взятие откроет путь к важному транспортному узлу около села Прогресс.

Кроме того, российская армия смогла взять под свой контроль землю межу вышеупомянутой Новоалександровкой и Архангельским. Общая площадь перешедшей под контроль территории оценивается в 4 квадратных километра, а также есть продвижение северо-западнее Новоалександровки. Что интересно, к северу от этих населенных пунктов располагается село Калиново, которое вероятно станет следующий целью ВС РФ на этом участке ЛБС.

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Если оценивать всю ситуацию на ЛБС, то отмечается своеобразное затишье, которое разбавляется только приходящими новостями с Авдеевского направления и из Харьковской области.

На этом фоне вспоминаются заявления украинской стороны в лице чиновников и военных, что российская армия перейдет в масштабное наступление в конце мая – начале июня. Но видимо их прогнозы оказались неверными и пока ничего похожего не происходит. Возможно, тогда имели в виду наступление ВС РФ на Харьковскую область, но и там сегодня идут позиционные бои и массовое бегство мирных жителей из местных населенных пунктов.

#сво #всу
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В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
Российская армия постепенно продавливает оборону ВСУ на Волчанском и Липцевском направлениях
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