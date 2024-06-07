Итого взяли под контроль почти 5 квадратных километров.

Российские войска продолжают забирать у ВСУ контроль над территорией на Авдеевском направлении около ПГТ Очеретино. Дело в том, что российская армия продвигается от города не только в западном, но и северо-западном и северном направлениях, по пути освобождая населённые пункты. В частности, сегодня войска двигаются вглубь села Новоалександровка, чье взятие откроет путь к важному транспортному узлу около села Прогресс.

Кроме того, российская армия смогла взять под свой контроль землю межу вышеупомянутой Новоалександровкой и Архангельским. Общая площадь перешедшей под контроль территории оценивается в 4 квадратных километра, а также есть продвижение северо-западнее Новоалександровки. Что интересно, к северу от этих населенных пунктов располагается село Калиново, которое вероятно станет следующий целью ВС РФ на этом участке ЛБС.

реклама

Если оценивать всю ситуацию на ЛБС, то отмечается своеобразное затишье, которое разбавляется только приходящими новостями с Авдеевского направления и из Харьковской области.

На этом фоне вспоминаются заявления украинской стороны в лице чиновников и военных, что российская армия перейдет в масштабное наступление в конце мая – начале июня. Но видимо их прогнозы оказались неверными и пока ничего похожего не происходит. Возможно, тогда имели в виду наступление ВС РФ на Харьковскую область, но и там сегодня идут позиционные бои и массовое бегство мирных жителей из местных населенных пунктов.