Закупают самолеты для формирования 3-й эскадрильи.

В апреле 2024-го года американские конгрессмены смогли договориться об выделении Израилю нового пакета военной помощи. И вот последствия этого законопроекта начали проявляться в мире, а именно в том, что ЦАХАЛ получит новую эскадрилью истребителей F-35A как раз за счет этой самой «военной помощи». В течении нескольких лет парк этих самолетов в Израиле увеличится на 25 единиц и первые аппараты поступят уже в 2028 году. Общая сумма заключенной с компанией «Локхид-Мартин» сделки составляет $3 млрд.

Стоит отметить, что у израильской армии уже есть на вооружении истребители 5-го поколения F-35A, которые начали поставлять в далеком 2016-м году. Сейчас они составляют две эскадрильи по 25 машин в каждой. При этом новая сделка подразумевает передачу еще 25 истребителей. Первые поставки пойдут в 2028-м году и каждый год ЦАХАЛ станет получать по 3 – 5 машин.

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Что интересно, ранее президент США Джо Байден с трибуны вещал о том, как американское правительство обсуждает действия ЦАХАЛ. Кроме того, он грозил, что если израильтяне начнут операцию в Рафахе, то американские поставки вооружений прекратятся. Однако, как все видят, операция в Рафахе идет полным ходом и заявления Байдена ни на что не повлияли и только пустили круги по воде.

«Если они [солдаты ЦАХАЛ] войдут в Рафах, я не буду поставлять им оружие, которое использовалось против городов. Мы не будем поставлять оружие и артиллерийские снаряды, которые использовались до этого момента» - зачитывал Байден.

Больше всего сделкой довольна компания «Локхид-Мартин», которая и производит истребители F-35A. Представитель компании отметил, что Израиль вторая страна в мире, получившая их машины, а также имеющая право вносить в их конструкцию собственные доработки. Кстати, в израильской армии всем поставляемым машинам присваивают свои названия и в ЦАХАЛ F-35A получили имя Adir.