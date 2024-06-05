BelGee решили развивать рынок совместно с компанией «Слава Моторс Рус».

С 1 июля в России начнет работать новый дистрибьютор автомобилей BelGee — компания «Слава Моторс Рус». Это значит, что теперь машины белорусского производства будут продаваться через собственную сеть дилеров, а не только в салонах Geely, как это было до сих пор. BelGee, известный своими кроссоверами, теперь будет развивать свою деятельность в России отдельно от китайского бренда Geely.

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Это большой шаг для BelGee, который уже успел зарекомендовать себя на российском рынке. Например, их модель X50 пользуется большим спросом среди покупателей. Только в апреле этого года в России было продано 3005 таких автомобилей, что позволило BelGee войти в топ-10 самых популярных моделей на рынке. А за первые четыре месяца 2024 года общие продажи кроссовера X50 составили 7265 единиц.

Кроме того, BelGee анонсировал запуск новой модели — кроссовера X70, который станет преемником Geely Atlas Pro. В Беларуси этот автомобиль уже поступил к дилерам, а в России его ожидают ближе ко второй половине лета. Цены на новинку пока не объявлены, но в Беларуси стоимость стартует от 77 640 рублей за базовую комплектацию Comfort и доходит до 92 040 рублей за топовую версию Flagship с полным приводом и люком.

Таким образом, BelGee активно наращивает свое присутствие на российском рынке, предлагая покупателям новые модели и расширяя сеть своих дилеров. Это открывает перед компанией новые возможности и обещает еще больший успех в будущем.