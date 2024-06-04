Речь идет об автомобилях, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет.

С 4 июня Литва начинает строже следить за автомобилями, которые отправляются в Беларусь. Теперь, если вашему авто меньше пяти лет и вы хотите его вывезти, придется подготовить кучу документов. Это касается машин, которые едут в Беларусь на продажу, перевозятся через нее или просто вывозятся туда.

Что нового? Во-первых, покажите документы о покупке и оплате авто. Во-вторых, если машину везут, нужны бумаги на перевозку. В-третьих, скажите, кто получатель и что с машиной будет в Беларуси. Важно убедиться, что авто не попадет в Россию. Если все это не сделать, могут быть проблемы, вас могут просто не пропустить. Особенно важно, что машину может вывезти только ее владелец. Никакие доверенности от родственников не помогут.

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Зачем все эти изменения? Литва хочет контролировать, чтобы через Беларусь в Россию не попадали новые автомобили. Если выяснится, что машина все-таки зарегистрирована в России, это будет считаться нарушением европейских правил. Это может привести к расследованию и запрету на экспорт для нарушителя.

Эти меры – часть больших ограничений. Например, с 3 июня в Литву нельзя ввозить многие товары. Все эти правила – чтобы тщательнее следить за тем, куда и какие товары отправляются, особенно в условиях текущих международных отношений.