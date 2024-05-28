Сначала Зеленский был в Испании, теперь полетел в Бельгию.

Владимир Зеленский продолжает посещать европейские страны. На этот раз целями поездки станут подписания договоров о гарантии безопасности Украины. Такой договор был подписан на днях с официальным лицом Мадрида, после чего Зеленский отправился в другую европейскую страну.

Как сообщает пресса, Зеленский отправился в Бельгию, где в Брюсселе подписал еще один документ с премьер-министром страны Александром де Кроо. Договор обязывает бельгийскую сторону помогать Украине в военной сфере в течении следующих 10 лет и ничем не отличается от таких же бумажек, подписанных с другими странами НАТО. Более того, если Бельгии потребуется военная помощь, то страна сможет обратиться к украинским товарищам и те обязаны будут предоставить той помощь.

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Далее, согласно официальным данным, Зеленского повезут в Мельсбрук, где на военном аэродроме проходят обучение украинские пилоты. В поездке лидера украинского народа сопроводит министр обороны Бельгии Людвиг Дедодер, после чего лидер Украины вновь вернется в Брюссель и примет участие во встрече министров обороны государств — членов НАТО в качестве приглашенного гостя. Темой очередного собрания станет вопрос Украины и вероятно военной помощи ВСУ в виде поставок грузов и финансирования.