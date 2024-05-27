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g1tarist
В Google Play теперь можно купить приложение "в подарок"
Правда, доступна такая возможность пока что только в Индии.

В Google Play появилась новая фишка, которая может пригодиться многим из нас. Теперь, если вы хотите купить какое-нибудь приложение или игру, но не готовы расстаться с деньгами, у вас есть возможность попросить об этом друзей или родственников. Для этого в магазине появилась кнопка "Попросить кого-нибудь заплатить за этот товар". Пока эта опция доступна только в Индии, но скоро, как обещают в Google, она заработает и в других странах.

Как это работает? Очень просто. Вы находите нужное приложение, жмете на эту волшебную кнопку, и вам предлагается ввести электронный адрес того, кто, по вашему мнению, может оплатить покупку. После этого генерируется специальная ссылка, которую можно отправить этому человеку по электронной почте или через любое приложение для обмена сообщениями. У получателя будет целых 24 часа, чтобы решить, стоит ли вам это приложение или игра, и оплатить покупку.

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В сообщении с ссылкой будет указано название приложения и его стоимость, чтобы все было максимально прозрачно и понятно. Когда человек, которому вы отправили ссылку, решит оплатить покупку, он просто нажимает на неё, и его перенаправляют на страницу оплаты.

Но это не единственное удобное нововведение от Google Play. Теперь пользователи смартфонов на Android могут скачивать два приложения одновременно, что значительно экономит время. Эта функция доступна на устройствах с Android 14 и в новой версии магазина приложений Google Play Store v40.6.31.

Так что, если вы давно мечтали о каком-то платном приложении, но не могли себе его позволить, теперь у вас есть шанс убедить кого-то из друзей или родственников сделать вам такой подарок. Или, быть может, вы сами окажетесь в роли доброго волшебника для кого-то из своих близких.

#google play
Источник: habr.com
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