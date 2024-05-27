Потребители в Германии не почувствовали снижения цен, а компании страдают из-за переизбытка мощности электроэнергии.

В Германии произошло нечто необычное: страна установила так много солнечных панелей, что теперь производит энергии больше, чем ей самой нужно. Это звучит как хорошая новость, но есть и обратная сторона медали.

За последние годы Германия вложила много сил и средств в развитие солнечной энергетики. К концу 2023 года общая мощность всех солнечных панелей в стране достигла 81.7 гигаватт. Это огромное число, особенно если учесть, что средний спрос на энергию в стране составляет всего 52.2 гигаватт.

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Это привело к тому, что в дни, когда солнце особенно активно, цена на электроэнергию сильно падает. По данным исследовательской компании SEB Research, в такие моменты цена может составлять всего 9,1 евро за мегаватт-час, в то время как обычно она варьируется около 70,6 евро. Но вот незадача: когда энергии производится много, люди ее мало используют, потому что большая часть потребления приходится на вечернее время.

Эксперты предупреждают, что если государство не будет поддерживать развитие солнечной энергетики субсидиями, отрасль может столкнуться с проблемами. Ведь из-за низкой рентабельности инвесторы могут потерять интерес к дальнейшим вложениям в эту сферу. Вместо этого предлагается сосредоточить усилия на более эффективном использовании уже вырабатываемой энергии. Например, вкладывать деньги в аккумуляторы, которые могли бы хранить излишки энергии, или модернизировать сеть, чтобы распределять энергию более равномерно.

Теперь Германия стоит перед выбором: как лучше использовать свой потенциал в области солнечной энергии, чтобы это приносило пользу как экономике, так и обычным гражданам.