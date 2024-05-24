Этот вопрос рассматривается с юридической и технической стороны.

Российская армия продолжает наносить массированные ракетные удары по тыловым объектам ВСУ, расположенным в самых западных областях Украины. На этом фоне уже нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить западные страны поставить, как можно больше комплексов ЗРК и даже предлагает странам НАТО, которые граничат со «свободной и независимой» использовать свое ПВО для прикрытия. Ранее с таким заявлением выступал глава МИД Кулеба, рассказывающий про переговоры на эту тему с польским правительством.

Что интересно, некоторые страны всерьез задумались над тем, чтобы помочь Украине своими силами противовоздушной обороны. В частности, спикер МИД Польши Павел Вронский рассказал СМИ о том, что правительство страны рассматривает такую возможность с точки зрения международного права и техники. При этом под прикрытием окажутся западные области Украины, граничащие с Польшей. Вот только возникает вопрос, сколько поляки будут готовы потратить ракет, чтобы прикрыть соседнюю страну, по которой регулярно прилетают ракеты самых разных типов.

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Сам Зеленский продолжает выпрашивать ЗРК «Патриот» для Украины и рассказывает про необходимость, как минимум 7 комплексов для прикрытия страны. Однако ЕС и США пока готовятся выделить всего три зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые еще неизвестно когда будут направлены в ВС ВСУ. Также бывший КВНщик опять просит самолеты, F-16 для которых на этой недели пришли первые команды техников из Нидерландов. На этом фоне в сети МО РФ опубликовали кадры поражения российской ракетой одной из РЛС украинского комплекса ПВО, что намекает на судьбу переданного западом вооружения.