Зеленский как обычно настоятельно просил военную технику.

Зеленский смог добиться своими просьбами передачу партии вооружения из Нидерландов. Однако это не обещанные их Минобороны истребители F-16, а всего лишь старые бронетранспортеры YPR-765, которые Королевская армия хранит в больших количествах и которые стоят относительно дешево. О передаче новой партии бронетехники нидерландское правительство сообщает через свое Министерство обороны и присоединяется к очередному витку военной помощи, обещанной Евросоюзом своим «друзьям» из Украины.

Согласно сообщению представителей нидерландского Минобороны, именно Зеленский стал причиной передачи бронемашин на Украину. Именно украинский лидер якобы «уговорил» своих союзников, и они присоединились к испанцам, которые в свою очередь передают для нужд ВСУ очередную партию танков. При этом точное количество YPR-765, передаваемых Украине нигде не уточняется, как и не уточняются сроки поставки. В официальном сообщении говориться про «в самые кратчайшие сроки», но это может растянуться на долгие месяцы, так как европейцы с большой неохотой сегодня отдают свою технику на «демонтаж» в зоне проведения Спецоперации.

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«Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться с разведывательных, наступательных и оборонительных целей» - заявляет Минобороны королевства.

YPR-165 – это гусеничный бронетранспортер, созданный в Нидерландах на базе американского БТР M113. Ключевым отличием модификации является использование дистанционно управляемых боевых модулей вместо обычных пулеметных установок. Сообщается, что этот бронетранспортер является идеальным для условий Украины. Машина достаточно маневренная и может применятся в обороне, разведке и при наступлении. Тут стоит отметить, что голландцы не работали над усилением бронирования своего бронетранспортера и по своей сути он остается все тем же устаревшим американским M113, которые не держат даже 14,5-мм пули из КПВ.

Что интересно, недавно Владимир Зеленский продолжительное время рассказывал, что в армию должно идти как можно больше молодежи. Именно она, молодежь, лучше справляется с современными военными машинами и техникой. Видимо устаревшие нидерландские броневики, созданные на основе не менее устаревших американских машин, требуют «современную молодежь» для управления и эксплуатации.