Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Минобороны Нидерландов рассказало про передачу Украине старых БТР YPR-756
Зеленский как обычно настоятельно просил военную технику.

Зеленский смог добиться своими просьбами передачу партии вооружения из Нидерландов. Однако это не обещанные их Минобороны истребители F-16, а всего лишь старые бронетранспортеры YPR-765, которые Королевская армия хранит в больших количествах и которые стоят относительно дешево. О передаче новой партии бронетехники нидерландское правительство сообщает через свое Министерство обороны и присоединяется к очередному витку военной помощи, обещанной Евросоюзом своим «друзьям» из Украины.

Согласно сообщению представителей нидерландского Минобороны, именно Зеленский стал причиной передачи бронемашин на Украину. Именно украинский лидер якобы «уговорил» своих союзников, и они присоединились к испанцам, которые в свою очередь передают для нужд ВСУ очередную партию танков. При этом точное количество YPR-765, передаваемых Украине нигде не уточняется, как и не уточняются сроки поставки. В официальном сообщении говориться про «в самые кратчайшие сроки», но это может растянуться на долгие месяцы, так как европейцы с большой неохотой сегодня отдают свою технику на «демонтаж» в зоне проведения Спецоперации.

реклама

«Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться с разведывательных, наступательных и оборонительных целей» - заявляет Минобороны королевства.

YPR-165 – это гусеничный бронетранспортер, созданный в Нидерландах на базе американского БТР M113. Ключевым отличием модификации является использование дистанционно управляемых боевых модулей вместо обычных пулеметных установок. Сообщается, что этот бронетранспортер является идеальным для условий Украины. Машина достаточно маневренная и может применятся в обороне, разведке и при наступлении. Тут стоит отметить, что голландцы не работали над усилением бронирования своего бронетранспортера и по своей сути он остается все тем же устаревшим американским M113, которые не держат даже 14,5-мм пули из КПВ.

Что интересно, недавно Владимир Зеленский продолжительное время рассказывал, что в армию должно идти как можно больше молодежи. Именно она, молодежь, лучше справляется с современными военными машинами и техникой. Видимо устаревшие нидерландские броневики, созданные на основе не менее устаревших американских машин, требуют «современную молодежь» для управления и эксплуатации.

#украина #бтр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
10
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
1
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
14
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
Xiaomi представит первый планшет POCO Pad 23 мая
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
+
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Defense Post: Литва передаст Украине радары AMBER 1800, способные отслеживать крылатые ракеты
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
+
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
Lockheed Martin займётся усовершенствованием гиперзвуковой ракетной системы LRHW армии США
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
40
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
31
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
68
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
15
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
18
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
41
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
41
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Obscury
22:08
Ужос! Лямборгини, ты чё?
Lamborghini отозвала 2133 своих внедорожника Urus из-за проблемы с капотом
beltar
22:08
У меня GTX 770 на средних давала где-то 80, так что с какими там настройками 100 на более слабой карте...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
wsrtuwr6uw6
22:08
Закрыть балтийскую лужу и пригласить хуситов!)
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
Сергей Медков
22:06
Но почему чумба пользуется пакетными менеджарми? Ведь именно из-за них ад зависимостей.... С другой стороны -- кремень! Знает, что говно и продолжает жрать!
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
John Doe
22:01
Да он давно понял (но не факт). Теперь просто дуру включил и бегает оправдывается. Но! Это туловище почитало интернетов и начало немного догадываться
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Алексей Мартынов
22:00
Разв есть уже(что критиковать)
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Mallory
21:59
Хотя, возможно он откопал скриншот из 2013-го года, как раз задолго до релиза amdgpu.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Mallory
21:54
Самое смешное что у меня на amd карте как раз таки эта версия работает нормально. Судя по всему, чимбал накатил драйвер как-то через одно место, потом каких-то кривых модов, а потом во всем у него ст...
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Hunter Bows
21:52
Хотя бы загруженность каждого ядра вывел бы. Он изначально про ассинхронность (многопоточность?) затирал
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Daniel Kotik
21:49
О чем речь)Я недавно поменял 1070 на 6700. 1070 ещё нормально тянула игры
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем