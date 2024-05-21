На выставке дебютировали седан класса D Volga C40, кроссовер класса C Volga K30 и кроссовер класса D Volga K40.

В Нижнем Новгороде на выставке ЦИПР-2024 представили новинки от легендарного бренда Volga, который возвращается на рынок с новым взглядом на автомобильную моду. Правительство поделилось новостями о трёх моделях: седане Volga C40, кроссовере Volga K30 и ещё одном кроссовере Volga K40. Эти машины не только радуют глаз своим дизайном, но и обещают отличные характеристики: мощность в 188 лошадиных сил и современную 7-ступенчатую автоматику. Добавьте сюда новейшие системы помощи водителю и мультимедиа с поддержкой отечественных сервисов – и получите идеальный выбор для современного автолюбителя.

Интересно, что все эти автомобильные красавцы будут собираться прямо у нас, в Нижнем Новгороде, на базе местного автокластера. Раньше там занимались только контрактным производством, но уже в следующем году начнётся выпуск новой линейки Volga, а к 2025 году планируется полноценное производство. Премьер-министр особо подчеркнул, что важно максимально использовать отечественные компоненты.

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Кстати, по сведениям из Telegram-канала «Автопоток», новые модели Volga – это не просто машины, а настоящие произведения искусства с уникальными деталями в дизайне, такими как оригинальная передняя часть и хромированная решетка радиатора. Всё это будет производиться у нас в России.

Это возрождение бренда Volga – большой шаг для отечественного автопрома. Ведь, как говорил министр промышленности и торговли, для этого пришлось найти надёжных технологических партнёров и зарегистрировать новые товарные знаки. И вот, начало уже положено – впереди нас ждут новые российские автомобили, готовые завоевать сердца автолюбителей.