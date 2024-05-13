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g1tarist
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
Общая сумма уничтоженных препаратов будет порядка 2 млрд долларов США.

Япония столкнулась с необходимостью избавиться от огромного количества таблеток от коронавируса, которые оказались неиспользованными после пандемии. По сообщениям агентства "Киодо", речь идет о том, чтобы утилизировать примерно 77% лекарств от COVID-19, на которые были потрачены около двух миллиардов долларов. Эти таблетки были куплены во время самых тяжелых моментов пандемии, чтобы помочь более чем 5,6 миллионам людей. Теперь выяснилось, что лекарства для 4,3 миллиона из них, так и не понадобились.

Все эти неиспользованные медикаменты будут уничтожены после того, как истечет их срок годности. Это решение вызвало много вопросов и дискуссий, ведь речь идет о значительных финансовых средствах.

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Кроме того, на фоне этой новости стало известно и о том, что компания AstraZeneca приняла решение отозвать свои вакцины против коронавируса со всемирного рынка. Официально заявлено, что это связано с коммерческими причинами и появлением на рынке более эффективных препаратов. Однако стоит отметить и тот факт, что вакцина AstraZeneca ранее была связана с редкими случаями смертельного нарушения свертываемости крови.

В целом, эти события подчеркивают необходимость более глубокого и комплексного подхода к планированию и управлению в области здравоохранения, чтобы максимально сократить риски и издержки в будущем и обеспечить эффективную защиту здоровья населения.

#япония #covid
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