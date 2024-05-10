Под контроль ВС РФ перешли ещё несколько квадратных километров в районе Урожайного и Старомайорского.

Пока основное внимание привлечено к Авдеевскому направлению, ВС РФ продвигаются на других участках ЛБС. В частности, приходят сообщение о том, что российские войска взяли под свой контроль до половины села Старомайорское на Великоновоселовском направлении, которое ранее носило название Времьевское. Подразделения ВСУ в оперативном порядке с потерями отступили в северо-восточную часть населенного пункта, которая пока под контролем ВСУ.

Напомним, что в прошлом году, во время летнего контрнаступления ВСУ, эта земля на стыке ДНР и Запорожской области оказалась под контролем ВСУ и получила название Времьевский выступ. Сегодня российские войска постепенно возвращают территорию, под свой контроль и тем самым полностью лишают Киев даже возможности рассказывать про "успехи" летне-осеннего «контрнаступа». ВС РФ смогли выбить украинские войска из южной и юго-западной части Старомайорского и вынудили их отойти к позициям северо-восточнее по направлению Урожайного, которое находится буквально через реку.

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Стоит отметить, что ВС РФ продолжают продвигаться в этом районе не только в непосредственной близости от упомянутых сел, но и охватывают их с флангов. Есть мнение, что в скором времени часть украинских формирований может оказаться в клещах с известными для ВСУ последствиями. Кроме того, в зоне контроля могут оказаться и другие населённые пункты этого региона. Но не стоит списывать украинских военных со счетов, так как обстановка крайне непростая и ВС РФ приходится прилагать много усилий для продвижения вперед.