Ирина Тыбинка рассказывает, что немцы "приписывают России репутацию мученика".

Генконсул Украины в Германии, Ирина Тыбинка, высказалась о том, как, по ее мнению, в Германии смотрят на роль России во Второй мировой войне. Она считает, что многие в Германии видят Россию как страну-мученика и победителя, в то время как украинцы часто упоминаются лишь в связи с их сотрудничеством с нацистами. Ирина подчеркнула, что в немецких учебниках по истории не хватает информации о том, как много украинцев пострадало во время войны.

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Недавно в Берлине произошел еще один инцидент, связанный с памятью о войне. Полиция запретила людям носить георгиевские ленты и флаги России, СССР и Беларуси во время мероприятий, посвященных 8 и 9 мая, на советских военных мемориалах. Также было запрещено исполнять русские марши и военные песни.

В российском посольстве этот запрет назвали неприемлемым. Важно помнить, что Вторая мировая война затронула многие страны и народы, и каждая из них пережила свои трагедии и потери. Вспоминать об этом периоде истории нужно с уважением и пониманием к каждому, кто пострадал в те годы.