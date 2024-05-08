На Москву надвигает холодный фронт.

В Москве на этой неделе будут править бал ледяные ветра и морозы, так что теплые шарфы и перчатки еще пригодятся! Синоптик Александр Ильин из "Метео" предупреждает: зима решила не спешить с прощанием. 9 мая, когда в столице пройдет парад, будет особенно холодно — всего от 1 до 3 градусов выше нуля. А уже на следующее утро, 10 мая, не исключен даже снег! Днем столбик термометра поднимется чуть выше, до 4 градусов, но ветер северо-западный, порывистый до 20 м/с, добавит ощущение холода.

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Ночью в Москве и ее окрестностях будет еще холоднее: по краям столицы до минус одного, а в области температура может опуститься до минус трех. И это на целых 12 градусов ниже обычного для этого времени года!

Но есть и хорошие новости. К пятнице утром в Москве станет теплее — ожидается от 6 до 8 градусов. Правда, днем температура взлетит не выше 9-11 градусов, а местами пройдут кратковременные дожди.

Выходные обещают быть чуть теплее: ночью в Подмосковье температура поднимется до 2-7 градусов, а в Москве — до 3-5. Однако холодный фронт, который движется в сторону столицы, не даст воздуху сильно прогреться.

В воскресенье ночью ожидается от 0 до 5 градусов по области и 1-3 в Москве. Днем станет теплее — до 8-10 градусов, так что можно будет немного расслабиться и насладиться весенним солнцем.

Так что, друзья, не спешите убирать зимнюю одежду в дальний угол шкафа. Май в этом году решил проверить нас на прочность. Но не переживайте, вскоре лето обязательно придет в свои права!