Компания Caviar, знаменитая своими роскошными версиями гаджетов, представила новый iPhone 15 Pro Max, получивший название «Победа». Этот особенный смартфон был создан в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Что делает этот телефон таким уникальным? Прежде всего, его внешний вид. Корпус смартфона сделан из прочного титана, украшен цветами, напоминающими Георгиевскую ленту, и дополнен пятиконечной звездой - символом мужества и патриотизма. А еще на задней части телефона есть элемент из красной телячьей кожи, символизирующий силу и энергию. Этим телефоном компания хочет отдать дань уважения героям войны, их мужеству и стойкости.
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Caviar выпустит всего 99 таких телефонов. Каждый из них будет иметь свой уникальный номер, который можно найти рядом с кнопкой блокировки экрана. К тому же, смартфон будет поставляться в особом футляре с дисплеем, где можно будет посмотреть видео, посвященные Дню Победы.
Цены на эти эксклюзивные модели начинаются от 519 тысяч рублей за версию с 128 Гбайт памяти и доходят до 624 тысяч рублей за модель с 1 Тбайт памяти. Для тех, кто хочет стать обладателем этого уникального смартфона, предзаказ уже открыт на официальном сайте компании.