Стоимость iPhone 15 Pro Max «Победа» составит около 600 000 рублей.

Компания Caviar, знаменитая своими роскошными версиями гаджетов, представила новый iPhone 15 Pro Max, получивший название «Победа». Этот особенный смартфон был создан в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Что делает этот телефон таким уникальным? Прежде всего, его внешний вид. Корпус смартфона сделан из прочного титана, украшен цветами, напоминающими Георгиевскую ленту, и дополнен пятиконечной звездой - символом мужества и патриотизма. А еще на задней части телефона есть элемент из красной телячьей кожи, символизирующий силу и энергию. Этим телефоном компания хочет отдать дань уважения героям войны, их мужеству и стойкости.

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Caviar выпустит всего 99 таких телефонов. Каждый из них будет иметь свой уникальный номер, который можно найти рядом с кнопкой блокировки экрана. К тому же, смартфон будет поставляться в особом футляре с дисплеем, где можно будет посмотреть видео, посвященные Дню Победы.

Цены на эти эксклюзивные модели начинаются от 519 тысяч рублей за версию с 128 Гбайт памяти и доходят до 624 тысяч рублей за модель с 1 Тбайт памяти. Для тех, кто хочет стать обладателем этого уникального смартфона, предзаказ уже открыт на официальном сайте компании.