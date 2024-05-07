Теперь передаваться будут не только айпи адреса, но и номера портов.

Минцифры берет на вооружение новые методы контроля в интернете, и на этот раз внимание направлено на углубление сотрудничества с силовыми структурами. Согласно последним новостям от Forbes, список информации, которую интернет-платформы обязаны будут передавать по запросу правоохранительных органов, скоро может значительно расшириться.

Сейчас, следуя так называемому «пакету Яровой», интернет-сервисы уже хранят и, при необходимости, передают данные о том, кто, когда и что отправил через их платформы. Речь идет о текстовых сообщениях, фото и даже аудиофайлах, которыми пользователи обмениваются в течение полугода. Кроме того, в течение года сервисы обязаны хранить информацию о фактах передачи этих сообщений. И даже IP-адреса пользователей не остаются без внимания.

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Но теперь власти хотят пойти еще дальше, добавив в список еще и номера сетевых портов. Это может звучать технически сложно, но суть в том, что такие данные помогут точнее определять, кто именно стоит за тем или иным действием в сети. Эксперты уверены, что это станет мощным инструментом для выявления лиц, размещающих запрещенную информацию, а также поможет в борьбе с обходом блокировок, которые устанавливает Роскомнадзор.

Однако есть и обратная сторона медали. Расширение списка хранимой информации наверняка увеличит нагрузку на интернет-сервисы, что может привести к дополнительным расходам. И, без сомнения, это вызывает вопросы о приватности и безопасности данных пользователей.