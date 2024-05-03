Дыру назвали полыньей Мод Райз в честь подводной горы, расположенной под ней в море Уэдделла.

Представьте себе зиму в Антарктиде, когда ледяной покров вокруг континента разрастается в два раза, превращаясь в огромный ледяной щит. Но вот в зимы 2016 и 2017 годов произошло нечто странное: посреди этого ледяного моря появилась огромная дыра размером со Швейцарию! Эта загадка долгое время оставалась неразгаданной, но теперь ученые наконец-то нашли ответ.

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Эта дыра, получившая название полыньи Мод Райз, оказалась над подводной горой в море Уэдделла. Исследователи выяснили, что она образовалась из-за уникального сочетания ветров, океанских течений и особенностей подводного ландшафта. Эти условия создали идеальную среду для того, чтобы морской лед начал таять именно в этом месте.

Интересно, что впервые полынью заметили еще в 1974 году на снимках со спутников, и с тех пор она то появлялась, то исчезала. Но 2017 год стал особенным, потому что полынья достигла огромных размеров и продержалась долгое время, как это не случалось с 1970-х годов.

Оказалось, что в 2016 и 2017 годах круговое течение в море Уэдделла было сильнее обычного, что привело к подъему более теплой и соленой воды к поверхности вокруг подводной горы Мод Райз. Это течение, вместе с водоворотами вокруг горы, принесло в этот район больше соли, что способствовало таянию льда.

Ученые использовали данные не только со спутников, но и от автономных поплавков, а также от морских млекопитающих с прикрепленными к ним датчиками, чтобы лучше понять процессы, происходящие в полынье. Они выяснили, что такие полыньи могут влиять на движение воды и тепла в океане, а плотные воды, образующиеся в результате этих процессов, могут распространяться по всему мировому океану.

Это открытие не только помогает понять процессы, происходящие в Антарктиде, но и подчеркивает насколько сложны и взаимосвязаны процессы в нашем мире.