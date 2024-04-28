Сошло до десятка вагонов, из которых половина пылает.

Серия железнодорожных катастроф, прокатившихся по всей территории Соединенных Штатов за последние пару лет, пополнилась новым происшествием. На этот раз сошел с рельсов грузовой состав, который перевозил пропан и газ. Об этом пишет газета Associated Press со ссылкой на собственные источники. Происшествие случилось на границах штатов Аризона и Нью-Мексико и сейчас там работают срочные службы, которые оцепили место крушения и никого туда не пускают.

Как сообщает американская газета Associated Press с рельс сошло до десятка вагонов с цистернами, предназначенными для перевозки горючих материалов. При этом значительная часть вагонов загорелась и на место аварии немедленно выехали пожарные. Местные власти предпринимают меры по отсечению опасной зоны от присутствия гражданских лиц, так как радом проходит одна из автомобильных артерий США. Имеется опасность подрыва вагонов, в которых везли пропан.

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«Поезд перевозил пропан и бензин. Полдюжины железнодорожных вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов» - рассказывает представитель полиции лейтенант Фил Варгас.

Стоит отметить, что непосредственно около места аварии имеются жилые постройки, жителей из которых уже эвакуируют, чтобы избежать возможных жертв. Пока никто не сообщает есть ли пострадавшие на настоящий момент, но прилагаются все возможные усилия к снижению такого развития сценария. Напомним, что в январе было еще одно крупное крушение поезда около Сан-Франциско, а совсем недавно сухогруз протаранил опору моста Франклина Скотта Ки в Балтиморе. Создается впечатление, что американские транспортные артерии не выдерживают нагрузок, которые на них свалились после начал СВО на Украине.