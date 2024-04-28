Сейчас получится так: «Не сообщил о родственниках в России? Уволен!»:

Украинская власть продолжает «радовать» своих граждан, которые, к слову, сами ее выбирали, новыми законопроектами, направленными на обеспечение безопасности государства. По крайней мере именно так может показаться со стороны.

В противном случае никак не удастся объяснить принятие Верховной радой Украины законопроекта, согласно которому каждый гражданин должен доложить в органы о наличии родственников на территории РФ и особенно в новых областях. Об этом пишет Судебно-юридическая газета Украины в своем новом выпуске.

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Однако сообщение о наличии родственников в России не является главной проблемой. Тут нюанс в другом и связан он с тем, что если гражданин не желает сообщать о таких связях, но это становится известным, то его, гражданина, могут спокойно и на законных основаниях уволить с работы. Народные депутаты положительно проголосовали за принятие этого законопроекта 26 апреля текущего года. Не стоит и говорить, что подобное нововведение привело к еще одной волне критики и возмущения со стороны народа.

«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины» - пишут в профильных источниках.

Стоит сразу отметить, что юристы и связанные с законодательством лица уже раскритиковали принятый законопроект. Они называют его антиконституционным, но вряд ли дальше таких заявлений протест куда-нибудь сдвинется. Однако проблема в том, что ВРУ не особо замечает народное роптание и продолжают гнуть свою политику.