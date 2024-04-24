Законопроект был принят позже чем нужно.

Западные СМИ вовсю рассуждают на тему принятия американским Конгрессом законопроекта об оказании финансовой и военной помощи Украине. На этом фоне ярким пятном выделяется информационное агентство Reuters, которое утверждает, что принятие проекта — это конечно хорошо, но возможно это слишком поздно. Стоит отметить, что пресса активно намекает на то, что пока маховик передачи и подвоза военных грузов раскрутится, обстановка в зоне проведения российской Спецоперации может еще больше ухудшиться для украинской стороны.

Западное агентство Reuters опросила целый ряд аналитиков и военных экспертов по поводу своевременности оказанной США помощи Киеву и те заявили, что пока помощь начнет приходить украинская армия может стать небоеспособной. Проблема заключается в том, что несмотря на выделения значительной суммы в 60 – 61 млрд долларов в действительности на саму Украину попадет 12 – 13 млрд, а все остальное осядет в ВПК США. Пока военно-промышленный комплекс американцев прожует эти деньги пройдет какое-то время, которого как раз может и хватить ВС РФ для нанесения критического поражения ВСУ.

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Стоит понимать, что в настоящий момент инициатива, за исключением редких попыток контрударов, находится на стороне российской армии. ВС РФ планомерно двигаются вперед, занимая новые территории или возвращая потерянное в ходе «контрнаступа» 2023-го года. При этом уже давно ходят слухи про большое летнее наступление, которое якобы начнется в конце мая – начале июня на неизвестном направлении. Одновременно приходят сообщения о создании группы войск «Север» на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.

Еще стоит отметить тот факт, что ряд украинских политиков и лидеров общественного мнения высказываются за начало мирных переговоров с Россией «здесь и сейчас», пока обстановка на ЛБС еще как-то сохраняется в устойчивых рамках. Однако судя по заявлениям Зеленского про молодёжь, реальная власть на Украине не спешит сесть за стол переговоров, да и кто сказал, что российское правительство пойдет на них. Особенно, когда обстановка на линии боевого соприкосновения весьма положительная и только улучшается.