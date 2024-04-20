Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Представлены долгожданные официальные фотографии нового седана BYD Qin L
В рамках Пекинского автосалона BYD представит также несколько новинок под суббрендом Fang Cheng Bao (Leopard).

реклама

Автоконцерн BYD представил полноценные изображения нового седана, который станет самой крупной моделью бюджетной линейки Qin. Официальный показ Qin L пройдёт на Пекинском автосалоне. Предполагается, что на мероприятии BYD откроет приём заказов на этот автомобиль. По предварительным данным, стоимость гибрида в базовой комплектации составит от 129 800 юаней, что в переводе на российскую валюту будет около 1,7 миллиона рублей.

Фотографии показывают детали экстерьера нового автомобиля BYD Qin L — ранее публиковались лишь затемнённые тизеры. От прочих моделей своей линейки новинка Qin L выделяется агрессивным передним бампером с характерным наполнением воздухозаборника. Спортивности и динамичности автомобилю добавят стильные выштамповки по бортам и имитация диффузора. Оптика получит оригинальную «световую подпись».

реклама

Снимков интерьера пока официально представлено не было. Автоконцерн BYD также не раскрывает технические характеристики нового четырёхдверного седана, хотя они уже были опубликованы китайским министерством промышленности.

Из имеющихся в открытом доступе характеристик стало известно, что длина автомобиля Qin L составляет 4830 миллиметров. В нем была спроектирована колёсная база на 2790 миллиметров. Машина получит сочетание бензинового двигателя объемом 1,5 л и мощностью 101 л. с. с электромотором минимальной отдачей 163 л. с. Для нового автомобиля спроектировано два варианта аккумуляторов ёмкостью 10,08 и 15,87 кВтч с запасом хода на электротяге 60 и 90 километров соответственно.

На Пекинском автосалоне концерн BYD представит также несколько новых кроссоверов своего суббренда Fang Cheng Bao (Leopard). Также они покажут концепт спидстера Super 9, который, возможно, будут выпускать серийно.

#byd qin l
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
14
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Microsoft и OpenAI потратят 100 миллиардов долларов, чтобы избавиться от зависимости GPU Nvidia
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Российские войска нанесли удар с тыла по ВСУ в районе Очеретино
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
48
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
21
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
157
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
10
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
13
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
10

Сейчас обсуждают

Ашот Карабас
19:29
Гена, знаешь в чём разница между мною и тобой? Я скачиваю игру, пробую и делаю вывод исходя из субъективных ощущений и опыта, ты же, как и любой другой мошоночный сосальщик, сначала смотришь рейтинг и...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
19:25
Есть, наконец то дождался, как по методичке ) А что же это такое, с наградами, круче первой части намного (первую часть специально перепроходил перед второй) ? Расскажи, очень интересно. А что игра, т...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:24
в чем честнее.я максимально четсно все показал.хотел бы унизить вашу карту совсем -записал бы видео в котором подрублен FG и вы даже не поняли бы почему такие высокие кадры.Как раз хотел по честному в...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Cossacs
19:23
Печально это, надо быть честнее
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:23
я не выставлял пресет -у меня все было на макс руками выставлено
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
19:22
да е мое .я даже ваше видео не буду смотреть я еще раз повторяю -там гомогеи зеленожопые так натестируют что потом окажется что карта вообще хуже 1060 -.я видел как у меня работает .55 кадров с рт вкл...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
ev_rus
19:21
Многие бабы почему то считают, что если у мужика на нее не встает, это проблема исключительно в мужике, а не в ней ) Выглядит она как свинья, не постаралась и прочее.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Катя
19:20
Он так и поступит, импотент же.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Cossacs
19:20
Видео сверху есть, да и любое другое видео с тестами 6600, просто на ультрах падает ниже 50, с RT будет ниже 30. Там кстати если просто выставить ультра пресет то ФСР автоматически включается, выключа...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Александр Пурвин
19:19
нужно сделать ход конём ввести моду на пар лесбо-пидераские пары, и внедрить к этим радужным людям, которые ведут человечество к вымеранию. Ибо ни одного учёного из них нет!
В Белом доме заявили, что готовы «сразу» отправить оружие после принятия законопроекта о помощи Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем