В рамках Пекинского автосалона BYD представит также несколько новинок под суббрендом Fang Cheng Bao (Leopard).

Автоконцерн BYD представил полноценные изображения нового седана, который станет самой крупной моделью бюджетной линейки Qin. Официальный показ Qin L пройдёт на Пекинском автосалоне. Предполагается, что на мероприятии BYD откроет приём заказов на этот автомобиль. По предварительным данным, стоимость гибрида в базовой комплектации составит от 129 800 юаней, что в переводе на российскую валюту будет около 1,7 миллиона рублей.

Фотографии показывают детали экстерьера нового автомобиля BYD Qin L — ранее публиковались лишь затемнённые тизеры. От прочих моделей своей линейки новинка Qin L выделяется агрессивным передним бампером с характерным наполнением воздухозаборника. Спортивности и динамичности автомобилю добавят стильные выштамповки по бортам и имитация диффузора. Оптика получит оригинальную «световую подпись».

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Снимков интерьера пока официально представлено не было. Автоконцерн BYD также не раскрывает технические характеристики нового четырёхдверного седана, хотя они уже были опубликованы китайским министерством промышленности.

Из имеющихся в открытом доступе характеристик стало известно, что длина автомобиля Qin L составляет 4830 миллиметров. В нем была спроектирована колёсная база на 2790 миллиметров. Машина получит сочетание бензинового двигателя объемом 1,5 л и мощностью 101 л. с. с электромотором минимальной отдачей 163 л. с. Для нового автомобиля спроектировано два варианта аккумуляторов ёмкостью 10,08 и 15,87 кВтч с запасом хода на электротяге 60 и 90 километров соответственно.

На Пекинском автосалоне концерн BYD представит также несколько новых кроссоверов своего суббренда Fang Cheng Bao (Leopard). Также они покажут концепт спидстера Super 9, который, возможно, будут выпускать серийно.