Китайский автопроизводитель Haval готовится представить обновлённую версию своего среднеразмерного внедорожника H6. По предварительным данным, речь идёт о рестайлинге модели, а не о её полном переиздании. Внешний вид автомобиля претерпит значительные изменения, однако линейка двигателей останется практически неизменной. Ожидается, что продажи обновлённой модели начнутся в ближайшее время.

Размеры Haval H6 составят 4703х1886х1730 мм при колёсной базе 2738 мм. Это означает, что автомобиль немного увеличился в размерах по сравнению с предыдущей версией, но колёсная база осталась прежней.

Автомобиль получил новую решётку радиатора с изменённым дизайном и без хромированной окантовки, а также обновлённую оптику и более скромный передний бампер. Задняя часть автомобиля также была изменена: фонари стали больше, но автомобиль больше не будет оснащаться поперечной световой балкой. Внутреннее оформление салона пока не представлено.

Линейка двигателей Haval H6 останется прежней, однако их мощность будет увеличена. Базовый двигатель мощностью 1,5 литра теперь будет развивать до 177 лошадиных сил вместо прежних 169, а двухлитровый двигатель будет выдавать 231 лошадиную силу, что на 20 лошадиных сил больше, чем ранее. Оба двигателя будут работать в паре с семиступенчатым роботом, а двухлитровому двигателю будет доступна система полного привода.

В настоящее время Haval H6 не продаётся в России, и, согласно прошлогодним заявлениям компании, таких планов у неё нет. Однако во втором квартале текущего года на российском рынке появится новая модель H3 от Haval. Этот кроссовер займёт место на ступень ниже актуальной модели Dargo и в максимальных комплектациях будет оснащён полным приводом.