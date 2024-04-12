Тизер опубликован, демонстрация автомобиля пройдет в ближайшее время. Уже известно, что платформа 4Runner аналогична другим внедорожникам нового поколения от Toyota - это "Tundra и Tacoma". Анонс автомобиля выходит следом за моделью тундра прошлого года.

Дебютная модель Trailhunter оснащена гибридной системой i—Force Max c мощностью 326 лошадиных сил и крутящего момента в 630 нм. Амортизаторы Old Man Emu помогут на бездорожье с легкостью проехать труднодоступные места с комфортом. Покрышки 33 дюйма и увеличенный клиренс порадует любителей активного отдыха. На выставке не рассказали обо всех новшествах, но известно, что улучшили бампер, он стал надежнее за счет повышенной прочности буксировочных крюков и стальной задний бампер. Световая панель и тентованное спальное место. А также улучшенная подвеска и защита днища Toyota оставили 4Runner Trailhunter базироваться на старой платформе как и пикап.

По заявлениям компании мощные и надежные Trailhunter готовы к далеким путешествиям прямо с завода. Дополнительные улучшения будут разрабатываться к следующему году. Инженер из Тайота Лиза Матераццо обещает оснастить любителей автоприключений самым необходимым в далеких путешествиях. К дополнению Лиза отметила, что силы, вложенные в разработку соответствует, повышенной долговечности машины и надежности. Из заявлений компаний следует, что Trailhunter будет флагманским продуктом и комплектация будет лучше предыдущих версий TRD и TRD Pro Акцент приходится на любителей экстремального и безопасного вождения. Toyota не стали усложнять и позаимствовали уже имеющуюся модель от Tacoma, сохранив агрессивность и добавив новое новшество- улучшенное заднее стекло.