Автомобиль есть? А если найду?

Народные депутаты украинской Верховной рады продолжают работать над новой итерацией законопроекта о мобилизации. Процесс подстегивают западные друзья киевской власти, которые намекают Зеленскому об ускорении работ или они перестанут спонсировать украинский проект. В общем доступе появился один из внесенных в документ пунктов, который гласит, что у граждан Украины станут изымать лишний автотранспорт в пользу ВСУ. Об этом пишет нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети.

Согласно публикации, изымать будут только транспортные средства у граждан, которые имеют две и более машины в личной собственности. Мол, таким образом они помогут своей стране в победе, а что будет дальше с этим транспортом нигде не указывается. При этом не уточняет считается только транспорт, зарегистрированный на одного гражданина или на семью. Скорее всего данный пункт приведет к тому, что украинцы станут переписывать личные авто в пользу родственников, детей и прочих доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.

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На странице Безуглой вывесили полный текст нового законопроекта, который имеет последние правки и будет рассматриваться на этой неделе в Верховной раде Украины. В документ, за все время его обсуждения, уже внесли множество правок, которые должны были устранить спорные моменты и сделать проект более адекватным.

При этом стоит понимать, что законопроект имеет только одно назначение – обеспечить ВСУ как можно более плотным потоком свежего «мобилизационного ресурса». К примеру, туда внесли пункт о том, что ранее озвученный срок мобилизации в 36 месяцев, после которого можно демобилизоваться, был полностью убран.

Что интересно, украинское правительство покушается не только на личный автотранспорт своих граждан. Появились новости, что ВРУ хотят протолкнуть закон о лишении прав людей, которые уклоняются от призыва на военную службу. Скорее всего он станет одним из пунктов общего законопроекта о тотальной мобилизации.