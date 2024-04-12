До последнего украинца - это реальность.

В конце прошлого года украинские власти начали разработку нового законопроекта о мобилизации и этот процесс продолжается до сих пор. Сегодня Верховная Рада Украины активно обсуждает «предфинальную» версию и вносит последние поправки. Так из законопроекта исключили возможность демобилизации военнослужащего после 36 месяцев несения службы.

Стоит напомнить, что этот законопроект крайне важен для украинской власти, так как западные партнеры Зеленского требуют начало тотальной мобилизации или грозятся обрезать финансирование и поставки военной помощи. Для ускорения процесса в Киев недавно прилетал американский сенатор-республиканец Диндси Грэм (*внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов), который вопил, что они, украинские власти, должны снять все ограничения по возрасту и призывать всех.

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На фоне таких заявлений Зеленский протащил сквозь Верховную Раду Украины снижение возраста мобилизованных с 27 до 25 лет. Со своим выступлением вылез генерал Павлюк и громко рассказал, что «служить будут все и никто не уйдет обиженным из гражданских». При этом в новом законопроекте есть немало интересных пунктов, касающихся брони от призыва. Например, бронь автоматически получают владельцы крупных украинских предприятий и государственные чиновники разных мастей. Это вызвало недоумение у простого народа страны, но им толково объяснили, что на этих уважаемых гражданах держится вся Украина и их нельзя отвлекать от важных процессов.

Что касается 36-и месячного срока службы, то с его отменой у простого солдата ВСУ нет законного способа уйти со службы на гражданку. Разве что, получив тяжелое ранение, которое не позволит дальше тянуть лямку в стройных рядах вооруженных сил Украины. Вероятно, новые поправки в законе приведут к повышению эмиграции из страны. Ведь недаром на этой неделе за границу сбежало сразу 20 пограничников, вероятно почувствовавших на себе пристальный взгляд военкомов.