Но при этом упал спрос на ремонт ПК.

Россияне активнее стали прибегать к услугам ремонта смартфонов, бытовой техники и прочей электроники, однако спрос на починку компьютеров упал. Это подтверждает статистика «Авито услуги» и «Профи.ру». Снижение спроса на ремонт компьютеров аналитики объясняют возобновлением торговли новинками.

В среднем ремонтировать мобильные телефоны стали на 35% чаще, как сообщает «Авито». На сегодняшний день на ресурсе размещено около 80 тысяч объявлений мастеров по ремонту. Спрос на починку компьютерной техники (в числе которых, помимо персональных компьютеров и ноутбуков, принтеры и моноблоки) упал почти на треть. Эксперты из «Авито» считают, что причиной изменения динамики рынка может быть повышение спроса на новые компьютеры: в конце прошлого года процент вырос на 16%. Стоит отметить, что новые модели тоже вновь обретают популярность у покупателей: в третьем квартале 2023 года было продано на 60% новинок больше, чем за третий квартал 2022 года.

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Особенно отметились смартфоны от Apple: спрос на ремонт «яблок» вырос на треть за год. В это же время показатели у других марок ниже: Xiaomi ремонтируют почти на четверть реже, Honor – на 29%. Чуть чаще ремонтируют смартфоны Samsung – спрос снизился всего на 7%.

По мнению экспертов, такая динамика рынка связана с тем, что в 2022 году россияне старались экономить и поэтому реже покупали технику. Год назад же на рынке появилось как больше продавцов, так и больше покупателей. Кроме того, снова работают крупные сервисные центры, пускай и неофициально.