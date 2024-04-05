Но при условии, что в учебниках истории будет написано про победу Украины.

Пока официальные украинские власти рассказывают всему миру про «тяжелое положение» и выпрашивают дополнительное финансирование и поставки вооружения, украинские политологи же предлагают рецепт победы над Россией. Политолог Бондаренко, преисполнившись своей гениальностью, обратился к президенту Зеленскому и предложил тому сесть за стол переговоров с Россией, подписать капитуляцию, а затем ловко отказаться от территории и объявить о полной победе над страшным врагом. При этом Бондаренко указывает на финский опыт, согласно которому в Зимней войне 1939 – 1940 годов победила Финляндия, хотя и потеряла при этом территорию.

Согласно заявлению Бондаренко, после капитуляции финны написали в собственных учебниках истории, что победили в той войне, хотя и потеряли часть земли. Сегодня финские дети уверены в том, что того поражения не было и их страна самая сильная и независимая. Именно этот опыт советует перенять политолог, так как это реальный шанс выйти из конфликта с высоко поднятой головой и формальной победой, а что там будет дальне – можно написать в учебниках.

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«В чём финский опыт может быть характерен для Украины. Финляндия в 1940 году с треском проиграла войну Советскому Союзу. Потеряла огромные территории, чуть ли ни четверть всей Финляндии, они отошли к СССР. Но при этом во все учебники вошёл тезис, что Финляндия одержала победу над Советским Союзом. Этот тезис там вбивается со школьной скамьи» - рассказал политолог Бондаренко в ходе своего выступления.

Стоит понимать, что украинское правительство и так успешно переписывает собственную историю и ликвидирует всю возможную связь с Россией. При этом политикам не важно какой именно период необходимо корректировать и под нож идет не только Советский союз, но и Российская Империя. Поэтому Бондаренко со своим советом тут не является лидером, но для его реализации необходимо самое главное, а именно заключение мира с Российской Федерацией, что пока выглядит довольно маловероятно.