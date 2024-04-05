Теперь еще и Узбекские ЗРК и РСЗО могут попасть в распоряжении ВСУ.

Вооруженные силы Украины, несмотря на широкую рекламу западной техники в своем составе, используют в подавляющих случаях еще советские образцы. Почти с момента начала СВО на Украину пошел полноводный поток бронетехники и вооружений из стран бывшего Варшавского договора, но и эти запасы подходят к концу, а военные действия не спешат заканчиваться. Западные партнеры украинской власти предпринимают попытки изыскать еще немного военных машин для нужд ВСУ и обратили свое внимание уже на бывшие республики Советского союза.

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Как сообщает ТГ-канал «Рыбарь» некая американская фирма-посредник пытается договориться с Узбекистаном по поводу передачи старых советских комплексов С-300, «Бук», «Оса» и РСЗО «Смерч». Разумеется, переданная республикой техника пойдет в конечном итоге на Украину для использования против российских военных. Становится интересно, а российский МИД пригрозит Узбекистану внесением в список так называемых «участников конфликта», как хотят поступить с Японией.

Что интересно, другой российский телеграмм-канал «Джокер ДНР», славящийся своими инсайдами и опубликованными секретными документами, рассказал, что уже в конце прошлого года власти Великобритании и США вели переговоры по закупке советской техники у Киргизстана и Узбекистана. Причем там фигурировали не только финансы, но и «альтернативные способы расчета». Тут стоит понимать, что у обеих стран серьезные долги перед западными странами, которые выдавали им кредиты.

Тут также возникает закономерный вопрос, что будет с той же Киргизией, которая передаст вооружение американцам, которые передадут его Украине, а сами при этом находятся в ОДКБ. Если такое произойдет, то ситуация станет, мягко говоря, странной и станет прецедентом, который откроет окно возможностей для западных стран.