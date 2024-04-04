Продажи стартуют с двух кроссоверов U70 Pro и U75 Plus.

Дистрибьютор марки VGV, который представляет компанию в России, опубликовал некоторые технические характеристики и детали комплектаций первых марок автомобилей на российском рынке. Продажи начались с двух кроссоверов это U75 Plus и U70 Pro. Эти марки автомобилей очень похожи по размерам, но внутри разные, у них установлены различные силовые агрегаты. Все внедорожники проходят серьезную проверку, перед тем как продаваться на российском рынке.

Внедорожник VGV U70 Pro судя по отзывам клиентов, стал основной моделью, у которого такие габариты 4825х1870х1691, колесная база 2.8 метра и 200-миллиметровый клиренс. Багажник объемом от 500 до 1800 литров. Установлены полуторалитровые турбомоторы на 143 литра и 215 литров в сочетании с шестиступенчатой механикой и автоматом. Этот прекрасный автомобиль в силах разогнаться за 11 секунд.

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Автомобиль U75 Plus имеет двухлитровый мотор, который в состоянии развить 199 л.с. и 385 Нм. Прекрасно сочетается с восьмидиапазонным автоматом при участии ZF. Есть также и другие отличия, например, уменьшен на 10 мм дорожный просвет и есть задняя подвеска с большим количеством рычагов, улучшенная динамика первые 100 километров в час набирает автомобиль за 8.2 секунды.

Эти два внедорожника планируют продавать с 7 или 5 посадочными местами. В процессе выхода на российский рынок все эти марки автомобилей прошли примерно 100 доработок и улучшений.

Провели работу над подвеской, откалибровали моторы, которые прекрасно переносят любой бензин, все медиасистемы дополнены различными опциями. В базовой комплектации кроссоверы получили подогревы на передние кресла, зеркале, руля, лобового стекла и поставлены форсунки омывателя, а в топовых комплектациях будет установлен подогрев заднего дивана, откидная крыша и электрорегулировка автомобильных кресел.