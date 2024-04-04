Компания недавно опубликовала результаты своей деятельности.

Компания АвтоВаз разместила свои результаты продаж за первый квартал 2024 года. Они сказали, что за последние три месяца было продано 91563 автомобиля – по сравнению с другими годами это на 42.5% больше. Особенно отметили, что продажи первого месяца весны стали максимально высокими для автомобиля Лада за последние 11 месяцев.

В марте компания продала 42840 автомобилей. Это означает, что продажи увеличились на 53.6%. А годовой прирост прибыли составил 83.6%.

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В этом же месяце покупатели выбирали марку Лада Веста, и продалось 11703 автомобиля. По сравнению с другими месяцами это самый лучший показатель на 71.6% выше, чем в феврале. Марка Лада Гранта продалась в размере 20412 автомобиля, а это более чем 60% прирост относительно предыдущего месяца. Внедорожников Нива было продано 10028 единиц, а это больше в полтора раза по сравнению с предыдущими результатами.

Директор компании Максим Соколов сказал, что в этом году действительно мы достигли рекордных показателей. Также упомянул о новой стратегии по достижению результатов в продажах и в борьбе с конкуренцией. «Наблюдается большая ценовая экспансия со сторон импортеров китайских брендов, которые не видят смысла в локализации собственного производства на территории России, что загрузило дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль» - сказал Максим Соколов.

В середине указанного месяца в Тольятти собрали тридцать один автомобиль. Этим автомобилем стал Лада Веста с новым усиленным агрегатом – 1.8 литровым двигателем в сочетании с вариатором. А юбилейный седан был отправлен в свободную продажу. Чтобы добиться таких результатов у компании АвтоВаз ушло пятьдесят четыре года. Компания очень довольна проведанной работой. На достигнутом результате останавливаться не будут.