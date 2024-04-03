В компании подчеркнули, что её миссия — сделать такие инструменты как chatGPT более доступными широким массам.

OpenAI сделала сверхновость для всех, кто слышал о чудесах искусственного интеллекта, но не знал, с чего начать! Теперь использовать ChatGPT может кто угодно, без всяких сложностей с регистрацией. Представьте, этот инструмент, который уже покорил сердца более 100 миллионов пользователей по всему миру, стал ещё доступнее. И не важно, откуда вы – из Москвы или Сан-Франциско, технологии стирают границы.

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Сегодня же, зайдя на сайт OpenAI, вы можете начать общение с ChatGPT. Просто так, без лишних телодвижений. Команда OpenAI говорит, что это шаг навстречу будущему, где каждый сможет ощутить на себе все преимущества искусственного интеллекта. И хотя с России воспользоваться этим прямо сейчас не получится без дополнительных ухищрений, новость все равно интересная.

Кроме того, если вам интересно, как именно ChatGPT учится на ваших вопросах и ответах, OpenAI объяснили, что это помогает им совершенствовать технологию. Но если вы за приватность, то легко можете отказаться от этой функции в настройках.

Для тех, кто всё-таки решит зарегистрироваться, в запасе у OpenAI есть ещё кое-что интересное. Разговоры с искусственным интеллектом могут стать не только текстовыми, но и голосовыми. Плюс, есть возможность делиться своими чатами с друзьями. Ну и, конечно, обещают ещё больше защиты контента от нежелательного использования.

А помните новость о том, что OpenAI научили искусственный интеллект копировать чьи-то голоса всего за 15 секунд? Такие инновации могут радикально изменить жизнь многих людей. Например, тех, кто не умеет читать, или тех, кто потерял возможность говорить. С искусственным интеллектом будущее уже не кажется таким уж далеким, правда?

OpenAI делает большие шаги к тому, чтобы каждый из нас мог легко погрузиться в мир искусственного интеллекта.