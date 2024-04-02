Теперь она полностью восстановлена и готова к боевому применению.

Украинская армия имеет большое насыщение военной техникой западного производства, переданной «друзьями и партнерами» Киева. В частности, на фотографиях и видеозаписях постоянно мелькают немецкие бронемашины «Мардер» с крупнокалиберными автоматическими пушками и возможностью нести пехоту. Именно такую машину смогли восстановить в одной из полевых мастерских группировки армии «Центр» в руки которых попал трофей.

В руки российских военных уже не раз попадали образцы западной бронетехники в более или менее приемлемом состоянии. Так в прошлом году были захвачены французские AMX-10RC, американские «Бредли» и много чего еще. Немецкие «Мардеры» также не являются исключением и одну из таких БМП смогли восстановить, используя смекалку, каннибализированные узлы и мощности полевой мастерской для ремонта тяжелой техники.

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В ходе восстановительных работ, российские механики полностью перебрали захваченную технику в попытке выяснить техническое состояние. После чего провели капитальный ремонт двигательной системы, которая получила больше всего повреждений. Так там были выведены из строя радиаторы охлаждения, проводка и магистрали.

«Заменили, отремонтировали быстро» - заявил военнослужащий, который занимался восстановлением поврежденной БМП.

Информационное агентство РИА Новости не сообщает имена механиков, которые смогли починить немецкую машину. Однако сообщает, что теперь она находится в полностью боеспособном состоянии и может использоваться российскими войсками. Правда, скорее всего, отремонтированный «Мардер» уйдет в тыл для проведения конструкторских работ.