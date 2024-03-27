Второе поколение Beijing BJ30 дебютировало с гибридным полным приводом.

Компанией BAIC был официально представлен кроссовер второго поколения Beijing BJ30. У этой модели не только принципиально новый дизайн, она также стала больше и у нее появилась гибридная силовая установка. Уже во время Пекинского автосалона на новинку начнут принимать предварительные заказы, причем цены будут стартовать от ста двадцати тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет 1, 55 миллиона.

Beijing BJ30 второго поколения позиционируется производителем в качестве легкого внедорожника, при этом привод у него стандартный, то есть полный, но зато полная независимая подвеска и конструкция с несущим кузовом. Фотографии экстерьера машины производитель уже демонстрировал вполне официально, но фурор был вызван после того, как машину показали «вживую».

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Кроссовер, который можно было увидеть в том числе изнутри, имеет впечатляющие габариты - 4730x1910x1790 мм, а его колесная база составляет почти три метра. Его переднеприводный предшественник, кстати, отстает на целых 225 миллиметров.

Увеличилось и расстояние между осями - оно стало больше на 145 миллиметров. Если говорить о дорожном просвете, то он составляет 215 мм, а углы въезда и съезда — 25 и 30 градусов соответственно.

Приборная панель водительского интерфейса полностью цифровая. Тачскрин мультимедийной системы стоит отдельно, его размеры составляют 14,6-дюймов, также производитель заявил, что в оснащении у него будет целый набор ассистентов вождения, которые обеспечивают высокий уровень автономности.

Очень удобно то, что все сиденья складываются в пол, в результате чего получается комфортное место для сна, где могут свободно разместиться двое.

Гибридная силовая установка модели получила романтичное название Magic Core. В нее входит полуторалитровый турбомотор на 158 л. с. и 235 Нм с термическим КПД 41% и пару электромоторов. В результате всего этот кроссовер может разгоняться до сотни за неполных шесть секунд благодаря мощности в 409 лошадок. При полном баке машина может спокойно проехать тысячу километров, при этом батарею емкостью 1,67 киловатт-часа нельзя подзаряжать от внешних источников.

Кроме гибрида, производитель также анонсировал модель только на ДВС, которая работает на бензине, но пока без каких-либо подробностей вообще, не говоря уже о существенных. Кстати, марка BAIC недавно пересмотрена комплектации некоторых авто в России и заодно подняла на них цены.