Для каких целей его создали - пока не понятно.

Тайваньская газета «Цзыю шибао» следит за мировыми новостями и оперативно оповещает жителей острова про важные события. На этот раз на страницах издания появился материал, в котором рассказывается про то, что Народно-освободительная армия Китая собрала имитацию правительственного квартала на одном из своих полигонов с неизвестной целью.

На военном полигоне в аймаке Алашань китайские военные воссоздали административный квартал столицы Тайваня. Макет полностью, хоть и схематично, соответствует реальному кварталу со всей его инфраструктурой, зданиями и автомобильными развязками. Стоит сказать, что именно в этом квартале располагается парламент островной республики, а также множество государственных учреждений. При этом, как уточняется в издании, НОАК использует макет не для отработки штурмовых действий по захвату столицы, а в качестве мишени для ракетно-бомбовых испытаний.

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Стоит отметить, в тайваньском издании также рассказали про еще один китайский полигон во Внутренней Монголии, где также возведен один из кварталов Тайбэя. Однако там имитируется застройка комплекса зданий, в котором заседает глава республики. Цель такая же, что и у первого – отработка ударов ракетами и бомбардировок.

Тут стоит напомнить, что в этом году выборы президента Тайваня повернулись в нежелательную для континентального Китая сторону. Новый лидер республики полностью проамериканский и сразу начал наводить свои порядки. Поэтому неудивительно, что НОАК проводят такие символичные жесты в ходе учений.