России потребуется больше торговых портов в Азовском море

Морской торговый порт города Геническ в Херсонской области РФ будет активно восстанавливаться с подачи местных властей и возобновит свою работу как можно быстрее. Именно с таким заявлением выступил губернатор области в своем интервью РИА Новости. Чиновник поделился, что порт был заброшен еще в 1990-е годы, когда украинская власть увлеченно «пилила» советское наследие и с тех пор им никто не занимался.

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В результате российской спецоперации Азовское море стало полностью внутренним для РФ, что позволило говорить про развитие морской инфраструктуры. Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, России потребуется много торговых портов для налаживания логистики и поэтому начались разговоры про восстановление портовой инфраструктуры города Геническ. Также чиновник рассказал про постройку водоочистительного предприятия и создание множества рекреационных зон вдоль Азовского побережья области.

Сальдо заявил, что в перспективе вдоль побережья можно будет возвести множество разнообразных пансионатов, турбаз и прочих рекреационных зон для отдыха и оздоровления. В этом вопросе он также затронул и Запорожскую область, которая также имеет обширное морское побережье. Это позволит привлечь туристов со всех концов России и зарубежья не только за счет качества, но и благодаря низким ценам.

Стоит отметить, что такая идиллическая картина возможна только при достижении поставленных задач СВО. Херсонская область РФ сейчас находится слишком близко к линии боевого соприкосновения и поэтому пока никто туризмом там не займется. Однако восстановление порта поможет в логистике не только в мирных целях, но и в качестве базы для переброски товаров военного назначения.