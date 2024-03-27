Последнее обновление WhatsApp принесло не только это нововведение.

Как сообщает Neowin - WhatsApp объявил о внедрении новой опции для видео в своём приложении. Теперь видео можно будет быстро перематывал и назад и вперед. Процесс обновления уже стартовал и займет несколько недель.

Чтобы перемотать по видео, пользователю достаточно коснуться экрана справа или слева дважды, что позволит быстро перейти вперёд или вернуться назад на 10 секунд. Точно также работает этот функционал и в Telegram и YouTube.

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В официальных заметках WhatsApp указано, что нововведение станет общедоступным в течение нескольких следующих недель. Несмотря на отсутствие упоминаний в Google Play, функция уже работает в Android-версии.

Напомним, что недавние обновления принесли пользователям возможность создавать и отправлять видеосообщения при помощи длительного нажатия на иконку камеры. А также был добавлен чат-бот на основе искусственного интеллекта. А чтобы работа с этим ботом был более удобной - разработчики предлагают пользователю несколько подсказок для вызова чат-бота. Предполагается, что все эти обновления упростят работу пользователя.