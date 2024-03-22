Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Премьера смартфонов iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra в стиле Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck
Стоимость смартфона варьируется от 489 тыс. до 549 тыс. руб. в зависимости от выбранной конфигурации.

реклама

Компания Caviar, зарекомендовавшая себя созданием эксклюзивных версий смартфонов, анонсировала серию “Future”. Эта серия отражает новаторство и дерзость в дизайне, представляя модели iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra, оформленные в стиле Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Эти устройства символизируют не только технологический прогресс, но уникальность и престиж владельца.

Смартфон iPhone 15 Pro Vision выделяется на фоне других устройств благодаря своему титановому корпусу и дизайну, вдохновленному концепцией Apple Vision Pro. Дизайнерские особенности этой модели включают акценты на цвете и гладкие контуры, которые имитирующие нижнюю панель гаджета. Этот смартфон является редким экземпляром, выпущенным ограниченным тиражом в 99 штук, что делает его уникальным объектом для коллекционеров и любителей эксклюзивной техники.

реклама

Смартфон Galaxy S24 Cybertruck сочетает в себе автомобильный дизайн и технологические инновации. Устройство обладает очень крепким корпусом из авиационного титана и дизайном, похожим на электрокар Tesla Cybertruck с его резкими линиями и геометрическими формами. Этот дизайн не только отражает философию передовых автомобилей, но и предлагает пользователям ощущение владения частью будущего.

Коллекция “Future” также включает модели Skyline, вдохновленные эстетикой органической архитектуры Захи Хадид и Emir, посвященные суперяхте Azzam. Эти модели представляют собой воплощение роскоши и эксклюзивности, адресованы владельцам и поклонникам футуристического дизайна.

Цены на эти эксклюзивные смартфоны такие:

  • iPhone 15 Pro Vision - от 489 000 рублей;
  • Samsung S24 Ultra Cybertruck - от 539 000 рублей.

Цены коррелируются от конфигурации устройства и в пике достигают $8770. Эти гаджеты являются не только мощными и функциональными смартфонами, но и символизируют статус и индивидуальность своих владельцев.

Caviar применяет уникальные технологии и материалы при создании своих кастомных смартфонов, что делает их особенно привлекательными для ценителей высоких технологий и стиля. Каждый смартфон из коллекции “Future” отражает самые яркие технические новинки и дизайнерские решения, предлагая пользователям не просто устройство, а произведение искусства.

Таким образом, коллекция “Future” от Caviar является истинным отражением инновационного подхода компании к созданию уникальных и запоминающихся продуктов, которые сочетают в себе передовые технологии и эксклюзивный дизайн.

#apple #tesla #cybertruck
+
Написать комментарий (0)
Генеральный директор Apple открывает новый магазин в Шанхае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
1
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
+
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
1
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
15
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
2
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
В сети опубликованы кадры прилета российского «Ланцета» по патрульному катеру ВМФ Украины
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
3
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
47
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
66
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
13
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

Некрософ Кац
04:40
Поздравляю, вы переизобрели аэропоезд.
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
Талгат Шамсутдинов
04:04
Уже не актуально. Кубик в заднице, доход на уровне плюс минус одинаковый в сравнении с топ монетами в таблице калькуляторов майнинга.
Процессоры AMD Ryzen 9 7950X исчезли из магазинов из-за возобновившегося криптомайнинга
Матвей Кустов
03:24
Подскажите как и какую и куда шумку в корпус поставить?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
32Влад32
03:23
Надо заставить принимать наше предостережения.
МИД РФ предупредило Японию про последствия передачи ракет для ЗРК Патриот
Dobpelkopf
03:03
Что-то было пропущено? Застакс где-то засветил свинячий пятак?
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Тилька Шмидт
02:58
)))))))
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Тилька Шмидт
02:53
Помню как один сенатор из США сказал этому клоуны из 95 квартала, когда он поехал в Аргентину поздравлять лично с победой на выборах этого чувака. Типа "Тебе занять что ли не чем, идиот, у тебя война ...
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
Александр Пурвин
02:52
эфективных менеджеров давно пора прировнять к терористам.
Boeing 737 Max пройдут проверку в связи с обнаружением дефекта, приводящего к потере управления
Тилька Шмидт
02:49
"Если человек идиот, то это надолго" (с) Лёлик из фильма Бриллиантовая Рука)
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
Toyo Kinase
02:42
выглядит интересно.
Появилась информация о характеристиках Samsung Galaxy Z Flip6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем