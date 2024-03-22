Стоимость смартфона варьируется от 489 тыс. до 549 тыс. руб. в зависимости от выбранной конфигурации.

Компания Caviar, зарекомендовавшая себя созданием эксклюзивных версий смартфонов, анонсировала серию “Future”. Эта серия отражает новаторство и дерзость в дизайне, представляя модели iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra, оформленные в стиле Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Эти устройства символизируют не только технологический прогресс, но уникальность и престиж владельца.

Смартфон iPhone 15 Pro Vision выделяется на фоне других устройств благодаря своему титановому корпусу и дизайну, вдохновленному концепцией Apple Vision Pro. Дизайнерские особенности этой модели включают акценты на цвете и гладкие контуры, которые имитирующие нижнюю панель гаджета. Этот смартфон является редким экземпляром, выпущенным ограниченным тиражом в 99 штук, что делает его уникальным объектом для коллекционеров и любителей эксклюзивной техники.

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Смартфон Galaxy S24 Cybertruck сочетает в себе автомобильный дизайн и технологические инновации. Устройство обладает очень крепким корпусом из авиационного титана и дизайном, похожим на электрокар Tesla Cybertruck с его резкими линиями и геометрическими формами. Этот дизайн не только отражает философию передовых автомобилей, но и предлагает пользователям ощущение владения частью будущего.

Коллекция “Future” также включает модели Skyline, вдохновленные эстетикой органической архитектуры Захи Хадид и Emir, посвященные суперяхте Azzam. Эти модели представляют собой воплощение роскоши и эксклюзивности, адресованы владельцам и поклонникам футуристического дизайна.

Цены на эти эксклюзивные смартфоны такие:

iPhone 15 Pro Vision - от 489 000 рублей;

Samsung S24 Ultra Cybertruck - от 539 000 рублей.

Цены коррелируются от конфигурации устройства и в пике достигают $8770. Эти гаджеты являются не только мощными и функциональными смартфонами, но и символизируют статус и индивидуальность своих владельцев.

Caviar применяет уникальные технологии и материалы при создании своих кастомных смартфонов, что делает их особенно привлекательными для ценителей высоких технологий и стиля. Каждый смартфон из коллекции “Future” отражает самые яркие технические новинки и дизайнерские решения, предлагая пользователям не просто устройство, а произведение искусства.

Таким образом, коллекция “Future” от Caviar является истинным отражением инновационного подхода компании к созданию уникальных и запоминающихся продуктов, которые сочетают в себе передовые технологии и эксклюзивный дизайн.