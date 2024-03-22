Xiaomi 14 получил роскошный OLED-дисплей, передовой чипсет и новый набор камер.

Xiaomi 14 Ultra – это флагман, который не просто следует трендам, а задает их. С его 6,73-дюймовым OLED-экраном, который поддерживает разрешение 3200x1440 пикселей, каждая деталь выглядит настолько реалистично, что кажется, будто можно дотронуться до изображения на экране. Экран не только радует глаз своей четкостью, но и умеет экономить заряд благодаря изменению частоты обновления от 1 до 120 герц в соответствии действиями пользователя. Это значит, что при чтении текста или просмотре фото частота понижается, а в играх или при просмотре видео – повышается для максимальной плавности.

Xiaomi 14 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который гарантирует высокую скорость работы устройства, будь то мобильные приложения или требовательные игры. А 16 гигабайт оперативки версии LPDDR5X и встроенное хранилище до 1 ТБ стандарта UFS 4.0, дают пространство для всего: фото, видео, игр и приложений.

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Камеры – это отдельная гордость флагмана. Основная камера на 50 МП имеет диафрагму с переменным диапазоном от f/1.63 до f/4.0, что позволяет делать фото очень высокого качества в любых условиях освещения. Дополнительные ультраширокоугольная и телефото камеры на 50 МП с оптическим зумом 3,2x и 5x расширяют возможности фотографии. Фронтальная камера на 32 МП гарантирует отличные селфи и четкие видеозвонки.

Видеосъемка на Xiaomi 14 Ultra не уступает фотографии. Поддержка записи видео в высоком разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду и функция съемки замедленного видео с разрешением 4K и частотой 120 FPS позволяет захватывать динамичные сцены с высокой детализацией. Режимы съемки, такие как Master Portrait и MasterCinema, предоставляют инструменты для достижения желаемого эффекта в фото и видео.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч гарантирует продолжительную работу смартфона, а технологии быстрой зарядки 90 Вт от провода и 80 Вт без провода, позволяют зарядить устройство до 100% за короткое время.

Дизайн Xiaomi 14 Ultra сочетает в себе керамическую заднюю панель и кожаную крышку, что придает ему особую роскошь. Защита IP68 гарантирует, что смартфон не боится воды и пыли. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi 7, и оснащен портами для подключения аксессуаров и быстрой передачи данных.

Xiaomi 14 Ultra – это выбор для тех, кто ищет мощный, стильный и функциональный смартфон. Цена может быть выше среднего, но она оправдана уровнем предлагаемых возможностей и качеством устройства. Это смартфон, который не просто удовлетворит текущие потребности, но и будет актуален в течение долгого времени.