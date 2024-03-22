Из необычного для флагманов — наличие 3,5-мм разъема под наушники. Наконец, в активе Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Флагманская модель смартфона Zenfone 11 привлекает внимание своим впечатляющим дисплеем и высокопроизводительными характеристиками. С экраном AMOLED размером 6,78 дюймов устройство предлагает отличное качество изображения и быстродействие, что делает его идеальным выбором для ценителей мультимедиа и игровой индустрии.

реклама

Особым предметом гордости компании является камера телефона, имеющая разрешение 50 Мп и шестиосевую стабилизацию, что дает возможность создавать снимки высокой четкости с превосходной детализацией. Широкоугольная камера на 13 Мп и телекамера на 32 Мп с трёхкратным зумом дают возможность снимать разнообразные кадры от пейзажей до портретов с близкого расстояния.

Смартфон оснащен топовым восьмиядерным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, и двумя вариантами оперативки на 12 гигов или 16 гигов, что гарантирует высокую скорость и стабильность функционирования разнообразных программ. Кроме того, пользователи могут воспользоваться внушительным пространством для хранения данных — 256 или 512 ГБ, что идеально подходит для большого количества мультимедийных файлов и приложений.

Батарея на 5500 мАч гарантирует, что ваш телефон продержится весь день без дополнительной подзарядки, а функция быстрой зарядки смартфона с мощностью 65 Вт и опция беспроводной зарядки на 15 Вт существенно экономит время, что особенно ценно в условиях современного активного ритма жизни.

Флагман также предлагает ряд уникальных функций, таких как переводчик голоса в реальном времени и сохранение всего сказанного в текстовом виде, что может быть особенно полезно для бизнес-пользователей, или в путешествиях.

Смартфон имеет классический дизайн без лишних деталей, что делает его стильным и современным устройством. Наличие разъёма для наушников и стереодинамиков с поддержкой Dirac улучшает аудио-восприятие, а устойчивость к воде и пыли обеспечивается классом защиты IP68.

Флагман Zenfone 11 выпускается в четырех элегантных оттенках:

Desert Sand,

Eternal Black,

Misty Grey,

Skyline Blue.

При весе в 224 грамма, смартфон обладает приятными габаритами, его длина составляет 163,8 мм, ширина — 76,8 мм, а толщина — всего 8,9 мм. Это обеспечивает комфорт в использовании каждый день. Приобрести топовый Zenfone Ultra можно по начальной цене в 899 долларов.

В общем, новый флагман от ASUS представляет собой мощный и универсальный смартфон с продвинутыми фотовозможностями и высокой производительностью. Устройство предлагает пользователям передовые технологии и функции по конкурентоспособной цене. Это устройство подойдёт тем, кто ищет надёжный и функциональный смартфон для работы, развлечений и фотографии.



