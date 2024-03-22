Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Компания ASUS показала новый топовый смартфон - флагманский ASUS Zenfone 11 Ultra
Из необычного для флагманов — наличие 3,5-мм разъема под наушники. Наконец, в активе Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

реклама

Флагманская модель смартфона Zenfone 11 привлекает внимание своим впечатляющим дисплеем и высокопроизводительными характеристиками. С экраном AMOLED размером 6,78 дюймов устройство предлагает отличное качество изображения и быстродействие, что делает его идеальным выбором для ценителей мультимедиа и игровой индустрии.

реклама

Особым предметом гордости компании является камера телефона, имеющая разрешение 50 Мп и шестиосевую стабилизацию, что дает возможность создавать снимки высокой четкости с превосходной детализацией. Широкоугольная камера на 13 Мп и телекамера на 32 Мп с трёхкратным зумом дают возможность снимать разнообразные кадры от пейзажей до портретов с близкого расстояния.

Смартфон оснащен топовым восьмиядерным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, и двумя вариантами оперативки на 12 гигов или 16 гигов, что гарантирует высокую скорость и стабильность функционирования разнообразных программ. Кроме того, пользователи могут воспользоваться внушительным пространством для хранения данных — 256 или 512 ГБ, что идеально подходит для большого количества мультимедийных файлов и приложений.

Батарея на 5500 мАч гарантирует, что ваш телефон продержится весь день без дополнительной подзарядки, а функция быстрой зарядки смартфона с мощностью 65 Вт и опция беспроводной зарядки на 15 Вт существенно экономит время, что особенно ценно в условиях современного активного ритма жизни.

Флагман также предлагает ряд уникальных функций, таких как переводчик голоса в реальном времени и сохранение всего сказанного в текстовом виде, что может быть особенно полезно для бизнес-пользователей, или в путешествиях.

Смартфон имеет классический дизайн без лишних деталей, что делает его стильным и современным устройством. Наличие разъёма для наушников и стереодинамиков с поддержкой Dirac улучшает аудио-восприятие, а устойчивость к воде и пыли обеспечивается классом защиты IP68.

Флагман Zenfone 11 выпускается в четырех элегантных оттенках:

  • Desert Sand,
  • Eternal Black,
  • Misty Grey,
  • Skyline Blue.

При весе в 224 грамма, смартфон обладает приятными габаритами, его длина составляет 163,8 мм, ширина — 76,8 мм, а толщина — всего 8,9 мм. Это обеспечивает комфорт в использовании каждый день. Приобрести топовый Zenfone Ultra можно по начальной цене в 899 долларов.

В общем, новый флагман от ASUS представляет собой мощный и универсальный смартфон с продвинутыми фотовозможностями и высокой производительностью. Устройство предлагает пользователям передовые технологии и функции по конкурентоспособной цене. Это устройство подойдёт тем, кто ищет надёжный и функциональный смартфон для работы, развлечений и фотографии.


#телефоны
+
Написать комментарий (0)
Google внедряет функции искусственного интеллекта в старые устройства Pixel
Приложение Google получило возможность просмотра звонков в WhatsApp
Представлен защищённый смартфон Unihertz Tank 3 – 23 000 мАч и камера 200-Мп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
22
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
2
Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
2
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
1
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
6
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
2
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
15
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
48
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
68
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
15
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27

Сейчас обсуждают

Слав Webster
07:55
К нам на работу в начале 2021 году приходили военные Создать такую «матку» которая летит без радиосвязи и ее РЭБ не берет Руководство отказалось по своим причинам
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
Бот_Пригожина_03081
07:41
"Повоняют и разойдутся" (с) Шкиряк Катмандуйский
Японцы не желает видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
FelsheR-BAN100712
07:40
Чота и первый не зашёл, удалил не досмотрев.
Сериал о легендарной рок-группе "Король и Шут" получит продолжение
Артём Чумаков
07:39
Нефть не природная? Из крана течет?
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
コンダ シマ
07:26
вопрос, зачем? Лично мне всеравно я всегда отключаю этот стор
NYT: В США испытывают скепсис к тактике ВСУ, защищающей малозначимые территории
Ragazi Ilova
07:25
На старте продаж купил 4090 за 138к. в ДНС. Разница в производительности между 4080super и 4090 не 10-15%, а 25-30(автор не звезди).
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Некрософ Кац
07:19
Для местностей с частым переходом через ноль. Проще поставить в доль дороги ветряков и ими обогревать.
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
Allexa
06:55
"Японцы не желаЮт"
Японцы не желает видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
century84
06:51
Хм, по логике сша, как хохлы так до последнего, как евреи так мирный договор. Кажется сша так с хохлов слезть планировало и скинуть их европе.
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах, что бы ни говорили США
Вячеслав Ермолаев
06:39
Если под "перемещением лазера" имеется в виду перемещение светового "зайчика", то он может "перемещаться" со скоростью, значительно больше световой, так как сам "зайчик" сущность нематериальная. Это п...
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем